Com um a menos, Equador segura vitória sobre a Colômbia

Fechando os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 na temporada, o Equador venceu a Colômbia por 1 a 0 na noite desta terça-feira (19), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, pela 12ª rodada. O gol da partida foi de Enner Valencia, jogador do Internacional.

Com o resultado, os equatorianos passaram os colombianos na tabela e subiram para a terceira colocação, somando 19 pontos. Com o mesmo número, os donos da casa caíram para a quarta posição, já que possuem uma vitória a menos. Assim, perderam a chance de assumir a vice-liderança momentaneamente.

O jogo

Os visitantes surpreenderam a Colômbia logo aos seis minutos de jogo e abriram o placar com Enner Valencia. O atleta do Inter fez bela jogada individual, passou por dois marcadores para finalizar no canto do goleiro, marcando um belo gol. Aos 28, Córdoba perdeu uma chance de forma inacreditável. O atacante colombiano recebeu ótimo cruzamento de James Rodríguez. O atacante chegou livre na pequena área, mas se enrolou na jogada e mandou para fora.

Aos 34, os equatorianos ficaram com um a menos no confronto, já que o zagueiro Hincapié foi expulso. O jogador tentou desarmar Córdoba, que driblou o goleiro, e acabou acertando o atacante adversário. Logo depois, aos 37, James Rodríguez bateu a falta e acertou no alvo, mas o goleiro garantiu a defesa. Com um a mais, os donos da casa foram para cima, porém não conseguiram abrir o placar.

No segundo tempo, a Colômbia voltou na mesma pegada, e teve boa chance logo no primeiro minuto, em cabeceio de Córdoba. Aos 13, foi a vez de John Arias, jogador do Fluminense, finalizar no alvo, para mais uma defesa do goleiro equatoriano. Na parte final da partida, com os times mais cansados, as chances foram diminuindo, mas o placar persistiu o mesmo. O Equador conseguiu segurar a vitória e o confronto terminou com 24 finalizações para os donos da casa e apenas quatro para os visitantes.

COLÔMBIA 0 X 1 EQUADOR

12ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 19/11/2024, 20h (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, Barraquilla (COL)

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí e Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma e Jhon Arias; Juan Quintero, Luis Díaz e Jhon Córdoba. Técnico: Nestor Lorenzo. Técnico: Nestor Lorenzo

EQUADOR: Hernán Galíndez; Félix Torres, Willian Pacho e Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo e Pervis Estupinán; Gonzalo Plata, Kendry Páez e Enner Valencia . Técnico: Sebastián Beccacece

Gols: Enner Valencia, 6’/1ºT (0-1)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Andrés Cunha

Cartões Amarelos: Lucumí, Portilla, Jhon Durán (COL); Moisés Caicedo, Gruezo (EQU)

Cartões Vermelhos: Hincapié (EQU)

