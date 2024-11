Fonte Nova tem baixo público para Brasil x Uruguai

O último jogo do Brasil em 2024 não teve grande presença dos torcedores na Arena Fonte Nova, em Salvador, para jogo contra o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias. Nesta terça-feira, pôde ser vistos espaços vazios em todos os setores do estádio.

De acordo com a divulgação da CBF, houve 35 mil ingressos vendidos de forma antecipada, mas por relatos da transmissão do “Sportv” o público pode não chegar a 30 mil torcedores. A capacidade atual da Arena Fonte Nova é de 48.902 lugares.

O anel intermediário inteiro da Fonte Nova praticamente vazio para o clássico entre as seleções. O baixo público, aliás, pode ter uma explicação simples. As entradas para o setor que chamou atenção pela pouca presença de público custavam R$600. O preço dos ingressos, aliás, variou de R$ 100 a R$ 800. Um valor bem salgado. Além disso, outros setores do estádio também apresentaram lugares vazios.

O Brasil, com 17 pontos, enfrenta o Uruguai, vice-líder com 19 pontos, comandado por Marcelo Bielsa. A partida carrega um histórico positivo para a Seleção Brasileira: o time nunca foi perdeu em Salvador. A Amarelinha tenta manter a hegemonia.

