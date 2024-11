Athletico x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitagem

Athletico e Atlético Goianiense se enfrentam na tarde desta quarta-feira (20), às 15h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena. O Furacão é o 16º colocado, com 37 pontos, e quer a segunda vitória consecutiva para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Já o Dragão é o lanterna, com 26 pontos, e pode acabar sendo rebaixado nesta rodada.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Cazé TV, no Youtube, e pela Rede Furacão, no streaming.

Como chega o Athletico

Após a vitória contra o Atlético Mineiro, em jogo atrasado da 19ª rodada, o Athletico saiu da zona de rebaixamento e quer manter o embalo. Diante do Dragão, a Ligga Arena pode, pelo terceiro jogo consecutivo, ter a quebra de recorde de público, já que o espaço visitante não será utilizado. Para a partida, o Furacão não conta com os atacantes Pablo, suspenso, e Julimar, lesionado. O volante Erick também virou desfalque após sentir dores musculares. No ataque, Emersonn e João Cruz devem começar o jogo, com uma dúvida com Di Yorio. Já no meio, Felipinho, que volta de lesão, retorna à equipe.

Como chega o Atlético-GO

Em situação crítica na tabela, o Dragão vai a Curitiba com a missão de evitar o rebaixamento nesta rodada. Caso perca para o Furacão e Fluminense e Criciúma vençam seus jogos, o Atlético estará matematicamente rebaixado. Afim de ganhar uma sobrevida, o Rubro-Negro terá alterações. Roni, Shaylon e Jan Hurtado entram no time titular, nas vagas de Gonzalo Freitas, suspenso, Lacava e Derek.

ATHLETICO X ATLÉTICO-GO

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quarta-feira, 20/11/2024, às 16h30 (de Brasília).

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Athletico: Mycael; Léo Godoy, Thiago Heleno, Lucas Belezi e Esquivel; Gabriel, Felipinho e Nikão; Cuello, Emersonn (Di Yorio) e João Cruz. Técnico: Lucho Gonzalez.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Jan Hurtado. Técnico: Anderson Gomes.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Henrique Neto Correa (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

