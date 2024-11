‘Trocaria meu gol pela vitória’, diz Gerson após empate da Seleção

O Brasil ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Autor do gol brasileiro, Gerson, que foi destaque da equipe, relatou que trocaria seu gol pela vitória e destacou trabalho para evoluir.

“Trocaria o meu gol pela vitória. Sabíamos que era um jogo muito difícil e queríamos a vitória. Infelizmente tomamos um gol. Depois empatamos. Tentamos o tempo todo. Agora é só ano que vem. É seguir trabalhando nos clubes para, quando tiver convocação, levar o Brasil para o lugar onde tem que estar. É seguir trabalhando e confiar”, disse à TV Globo.

Com o resultado, o Brasil deixa de assumir a vice-liderança das Eliminatórias e fica com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e quatro derrotas), na quinta posição.

Agora, a Seleção só volta a campo pela disputa em março de 2025. Na próxima data Fifa o Brasil enfrentará Colômbia, em casa, e Argentina, fora, pelas Eliminatórias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.