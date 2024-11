Fábio, do Fluminense, se destaca nas defesas difíceis e pode ser decisivo na reta final

Um dos principais nomes do Fluminense na temporada, Fábio demonstra estar bem distante de pendurar as chuteiras. Afinal, mesmo com 44 anos, o goleiro tem se destacado com boas defesas e muita personalidade à frente da baliza. Agora, na reta final do Campeonato Brasileiro, o atleta pode novamente ser decisivo para ajudar o Tricolor a permanecer na elite nacional.

Diante do Internacional, no Beira-Rio, o arqueiro ficou de fora de uma partida pela primeira vez desde o início da competição. O substituto Vitor Eudes até tentou evitar a derrota por 2 a 0, porém viu a equipe demonstrar fragilidades sem a presença de seis titulares. Além do arqueiro, Thiago Santos, Arias, Ganso e Kauã Elias também estavam suspensos.

Dono da posição e oitavo goleiro com mais partidas pelo clube, Fábio é um dos pilares da equipe do técnico Mano Menezes. Diante do Cruzeiro, no Maracanã, o arqueiro reencontrou o técnico Fernando Diniz e foi o melhor em campo com intervenções cirúrgicas nos momentos de aperto, sobretudo no primeiro tempo.

Em outro grande momento em 2024, defendeu as cobranças de Nathan e Cristaldo, ambos do Grêmio, e garantiu a vaga nas quartas da Libertadores. Com 37 pontos, no Brasileirão, o time está fora do Z4 por causa do número de vitórias, mas confia no talento do goleiro e no fator casa (três jogos no Maracanã) para evitar a queda.





Defesas difíceis e recordes no Brasileirão

De acordo com o portal “Sofascore”, o experiente jogador está no Top 5 dos goleiros com mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro de 2024. Até o momento, já foram 117 intervenções, atrás apenas de João Ricardo, do Fortaleza, adversário da próxima sexta (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e Léo Jardim, do Vasco.

Com mais de 700 jogos na história do Brasileirão, somando os jogos que fez também por Vasco e Cruzeiro, Fábio já entrou para a história da competição. Além disso, é o jogador que mais disputou edições (23) e o mais velho a disputar uma partida (44).

Apesar das grandes atuações, o goleiro fez um pênalti, que tirou dois pontos do Tricolor no duelo com o Grêmio, no Maracanã. Mesmo assim, tem muito crédito com a torcida desde que chegou ao clube em 2022, com títulos e grandes atuações. É uma peça essencial para que a equipe consiga evitar o rebaixamento e salve a temporada.

Titular absoluto, o jogador completou 54 partidas na temporada, 182 com a camisa do Fluminense. Na carreira, o arqueiro tem uma Copa América, uma Libertadores, uma Mercosul e uma Recopa. Além disso, três Brasileiros, três Copa do Brasil, três Cariocas, sete Mineiros e um paranaenses.

