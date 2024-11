Torcida do Corinthians escolhe nome para ser o treinador da equipe em 2025

O Corinthians encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (20/11), às 11h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o torcedor, empolgado com a sequência de vitórias da equipe, já começou a sonhar com coisas maiores e espera terminar a temporada com grandes expectativas.

É o caso de Luis Fernando Padilha. O torcedor de 33 anos saiu do interior do Paraná e encarou sete horas de viagem de carro, para ver o Corinthians jogar contra o Cruzeiro nesta quarta. O momento do Timão, aliás, empolga o adepto que espera ver a dupla de ataque marcar contra o Cruzeiro e deu seu pitaco para quem deve ser o treinador do Alviinegro em 2025.

“Hoje o jogo vai ser 3 x 0 pro Corinthians. Saímos de Morretes, interior do Paraná, saímos meia noite, só pra ver o Timão. Hoje tem gol do Memphis e do Yuri. A gente vai para a Libertadores e vamos vir moendo no ano que vem. Só tem que trocar o treinador. O Ramón tem que passar a bola. Gostaria do Luís Castro”, falou o vendedor.

Torcedor do Corinthians quer fim da luta pelo Z-4 e Luis Castro em 2025

Aliás, o torcedor aparenta ter um nome preferido para assumir o Corinthians no ano que vem. Na visão de Lineker Santos, de 34 anos, o Timão precisa ir para cima de Luis Castro. O adepto, que vem pela primeira vez na Neo Química Arena, disse que o português é a melhor opção par assumir o Alvinegro e não vê a hora da equipe escapar de vez do rebaixamento.

“Tem que trocar o treinador ano que vem. Independente dos resultados do Ramón, se ele chegar na Pré-Libertadores. Mas pelo time que ele tem, quando ele chegou o elenco já estava reforçado. O Corinthians merece um treinador melhor. Gosto muito do Luis Castro, estão falando do Sérgio Conceição, Carille não quero e eu gosto muito do Tite, mas a torcida não. O Luis Castro seria melhor”, disse Lineker, que prosseguiu.

“Primeira vez que estou vindo no estádio, então espero ser pé quente e conseguir a vitória. Ao menos 2 a 0 para o Corinthians hoje. O jogo de hoje é muito importante. Se vencermos hoje a gente se livra do rebaixamento e começa a brigar na parte de cima. A maior expectativa é se livrar da zona de rebaixamento. O time que temos hoje não merece estar onde estar”, finalizou.

