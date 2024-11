Curto e direto: Marcos Braz responde sobre ausência de Gabigol em Cuiabá

A noite de festa para os rubro-negros de Mato Grosso terminou com clima de frustração na chegada da delegação ao hotel em Cuiabá. Isso porque além da ausência de Gabigol, atleta mais aclamado principalmente entre crianças e adolescentes, os torcedores também não tiveram acesso aos outros ídolos e jogadores. Em seus últimos dias de Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, foi o único que teve contato com alguns presentes.

O bloqueio entre jogadores e torcedores ocorreu, segundo informações locais, por questões de segurança. Já ausência de Gabigol se deu por decisão da diretoria, que optou por afastá-lo por acontecimentos após o título da Copa do Brasil, na Arena MRV.

Ao ser questionado sobre a ausência de Gabigol em Cuiabá, Marcos Braz deu uma resposta curta e direta. “Tem mais 27 jogadores do Flamengo aí”, e saiu sorrindo. O corte de Gabriel Barbosa indica que, apesar das conversas recentes, ainda há tensão entre as partes.

Gabigol afastado

Reintegrado aos treinos, Gabriel Barbosa seguiu fora dos relacionados para o jogo desta quarta-feira (20), contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. Havia grande expectativa por parte da comissão de tê-lo à disposição, mas o departamento de futebol optou por mantê-lo afastado.

A decisão de afastar Gabigol ocorreu dois dias depois do pentacampeonato da Copa do Brasil e às vésperas do reencontro com o Atlético-MG, pelo Brasileirão. O Flamengo emitiu uma nota alegando ‘problema de harmonia’ e ‘indecisão sobre o futuro’, mas o jogador contestou a versão apresentada pelo clube: “Unilateral”. Pouco depois surgiram informações sobre acontecimentos no vestiário da Arena MRV – nenhum confirmado oficialmente.

Flamengo no Brasileirão

Cuiabá e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. Esta será a nona vez que o Rubro-Negro disputa uma partida na Arena Pantanal em toda sua história – local onde perdeu mais vezes do que ganhou (8×2). O duelo está marcado para as 19h (de Brasília).





O Rubro-Negro figura na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos – quatro a menos em relação ao Fortaleza. O líder Botafogo e o vice-líder Palmeiras somam 68 e 64 respectivamente. O Cuiabá, por sua vez, aparece na vice-lanterna com apenas 29 pontos dos 99 disputados.

