Bahia x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Bahia e Palmeiras jogam nesta quarta-feira (20/11), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileiro. O Tricolor de Aço é o oitavo colocado, com 46 pontos e ainda sonha com uma vaga na próxima Libertadores. O clube baiano, aliás, está a um ponto do Cruzeiro, que abre o G-7 nesse momento. Já o Verdão é o vice-líder, com 64 pontos e segue sua caça ao líder Botafogo, que está a quatro pontos na frente. A Voz do Esporte fará a transmissão deste duelo a partir das 16h30. O comando e a narração estão com Christian Rafael.