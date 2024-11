Depay e Yuri Alberto marcam e Corinthians vence mais uma

O Corinthians venceu o Cruzeiro, por 2 a 1, na manhã desta quarta-feira (20/11) sob o forte calor de uma Neo-Química Arena lotada. Em jogo pela 33ª rodada do Brasileirão, o Timão aproveitou que o Cruzeiro poupou seus titulares para a final da Sul-Americana (neste sábado, contra o Racing-ARG, em Assunção). O Timão foi arrasador nos 20 minutos iniciais. Marcou seus gols neste período com Memphis Depay e Yuri Alberto ampliou. Mas a Raposa teve reação ainda no primeiro tempo com gol de Kaiki.

O Corinthians chega aos 44 pontosm conquista sua quarta vitória seguida no Brasileiro e provisoriamente ocupa a nona posição. Mas agora torce muito para o Cruzeiro vencer a Sul-Americana. Afinal, se isso ocorrer, cresce a chance de o Brasileirão dar nove vagas à Libertadores. Contudo, vale citar que o Timão pode cair para o 11º lugar ao fim da rodada. Já o Cruzeiro segue em sétimo, com 47 pontos, e pode perder o lugar para o Bahia, que ainda joga nesta quarta-feira.

Primeiro tempo: Corinthians eficaz

Nos primeiros cinco minutos, o Corinthians, estreando uma camisa especial, deixou claro seu objetivo: ataque total e marcação alta contra os reservas da Raposa. Além disso, o time criou três ataques perigosos. O mais iminente ocorreu aos quatro minutos, quando Memphis recebeu pela esquerda e chutou, Mas para grande defesa parcial de Anderson. Na sobra, Matheuzinho finalizou. Contudo, Zé Ivaldo se lançou na bola e salvou a situação, o que levantou a torcida que lotava a Neo-Química Arena.

A Fiel explodiu de alegria aos 10 minutos. Garro fez uma excelente jogada pela esquerda e cruzou. Zé Ivaldo cortou, mas a sobra ficou com Depay, que dominou, livrou-se de Barreal e chutou de fora da área. O belo gol colocou o Timão na frente: 1 a 0. O time continuava pressionando e não demorou a ampliar o placar. Aos 15 minutos, Ramalho recuperou uma bola, avançou pela intermediária até a entrada da área e tocou para Yuri Alberto, que finalizou com força. A bola desviou em Zé Ivaldo e enganou o goleiro: 2 a 0.

Reação da Raposa

O calor estava muito forte. Por isso, o Corinthians deu uma freada no ritmo após os 20 minutos. Isso deu a possibilidade de o Cruzeiro sair um pouco mais ao ataque. Aos 30 minutos, rolou parada técnica e Fernando Diniz deu uma bronca na equipe, pedindo intensidade. E três minutos depois, no primeiro chute, o Cruzeiro marcou em finalização de Kaiki que desviou em Ramalho e matou Hugo Souza: 2 a 1. Foi o primeiro gol do lateral-esquerdo (figurinha carimbada em seleções de base) como profissional.

O jogo ficou em aberto. O Corinthians quase marcou com Depay (duas vezes) e Bidon. Porém, por pouco o Cruzeiro não empatou numa indecisão entre Hugo Souza e Gustavo Henrique. Mas Ramalho salvou ao cortar o chute de Lautaro Díaz.

Segundo tempo menos intenso

Sem Yuri Alberto, que saiu no intervalo sentindo uma lesão na coxa e com Memphis com menos fôlego, o Coirinthians fez um segundo tempo com menos intensidade ofensivca. Teve um lance confuso em que Talles Magno chutou e o goleiro Anderson salvou. Conforme o tempo passou e com o calor, o jogo ficou mais preso no meio de campo e seguiu sem alteração no placar. Mas quase o Timão fez um gol no fim, com Memphis Depay acertando a trave e na sobre Talles Magno pegar mal e mandar para fora.

De ruim para o Corinthians, com a quinta vitória seguida (quatro em Libertadores e uma na Sula) o amarelo bobo que Depay levou no fim. Está suspenso fora do jogo com o Vasco.

CORINTHIANS 2X1 CRUZEIRO

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 20/11/2024

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público presente: 46.056

Público pagante: 45.746

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana, 13’/2ºT), Breno Bidon (Coronado, 13/2ºT), André Carrillo (Charles, 24’/2ºT) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Pedro Raul, 49’/2ºT) e Yuri Alberto (Talles Magno, Intervalo). Técnico: Ramón Díaz

Cruzeiro: Anderson; Wesley Gasolina (Lucas Romero, 29’/2ºT), Jonathan Jesus, Zé Ivaldo e Kaiki Bruno; Peralta (Wallace, 20’/1ºT), Lucas Silva (Kaiki Kenji, 29’/2ºT), Ramiro e Mateus Vital; Barreal (Matheus Henrique, 20’/2ºT) e Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Diniz

Gols: Memphis Depay, 10’/1ºT (1-0); Yuri Alberto, 15’/2ºT (2-0); Kaiki, 33’/1ºT (2-1)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira(RS)

VAR: Rafael Traci (RS)

Cartões amarelos: Ramalho, Carrillo, Memphis Depay (COR); Kaiki Bruno, Lucas Silva (CRU

