Ramón Díaz se esquiva de declaração sobre o Vasco

A polêmica declaração de Ramón Díaz sobre o Vasco, seu ex-clube, segue rendendo. Após a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira (20), o argentino respondeu sobre suas falas, que repercutiram nacionalmente na última terça (19).

Na ocasião, ele afirmou: “Em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que o Vasco”. Fala essa que abriu brecha para interpretações e respostas de jornalistas e, claro, dos torcedores.

LEIA MAIS: Bielsa afirma que Brasil ‘vai ser uma equipe fantástica’

Perguntado sobre o assunto após a vitória, em coletiva aos jornalistas presentes na Neo Química Arena, Díaz esquivou-se, revelando acreditar que não desrespeitou o clube carioca, onde trabalhou entre julho de 2023 e maio de 2024.

“Em nenhum momento faltei ao respeito ao Vasco. Foi o clube que me deu a oportunidade de trabalhar no Brasil. Foi um clube que, assim como o Corinthians, viveu uma situação muito complicada, mas que me atendeu bem. Sim, tiveram algumas coisas que eu não gostava. Mas sou treinador e sei que vivo de resultados. E creio que os resultados que não consegui no Vasco, estou conseguindo aqui no Corinthians. Mas eu e o Emiliano Díaz (seu filho e auxiliar) consideramos que vamos ganhar dois campeonatos: um com o Vasco e outro com o Corinthians, pois ambos saíram de situações ruins. Por isso estou feliz de cumprir dois objetivos”, disse o comandante, referindo-se à luta contra o rebaixamento de ambas as equipes; uma em 2023, outra em 2024.

Ramón Díaz reencontrará Vasco já no domingo

Os rivais históricos, aliás, se enfrentam no domingo (24), na própria Neo Química Arena, onde o Corinthians jamais perdeu para o Vasco. A bola rola às 16h (de Brasília) e é válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Será, assim, a primeira vez que Ramón Díaz enfrenta os Cruz-Maltinos desde que deixou o clube. No primeiro turno, o Vasco venceu o Timão, em São Januário, por 2 a 0, em jogo que marcou a última partida dos paulistas sem Ramón e Emiliano no comando.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.