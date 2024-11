Ramón Díaz: vamos buscar vencer os cinco jogos que restam’

O treinador Ramón Diaz não esconde a animação com o Corinthians. Afinal, nesta quarta-feira (20/11). após a quarta vitória seguida no Brasileiro, 2 a 1 no Cruzeiro, viu o time acabar de vez com o risco de rebaixamento e entrar na briga por vaga à Libertadores. E diz que a torcida (foram 46.051 na Neo Química) pode acreditar que vem mais sucesso por aí.

“Tivemos 11 dias na data-Fifa para trabalhar o time. Dias intensos. E fizemos um bom jogo com o Cruzeiro. Há ainda muito trabalho a fazer, como corrigir a saída de bola, ter tranquilidade. Mas temos cinco partidas ate o fim do Brasileiro. Evoluímos, Oxalá, acredito que podemos ganhar todos os jogos”, disse o treinador.

Ramón Díaz analisa a vitória sobre o Cruzeiro

Em sua análise, o placar de 2 a 1 ficou barato para o Cruzeiro, pois o Corinthians fez um excelente jogo, criando muitas chances. Poderia vencer por placar bem mais dilatado.

“Nos primeiros 30 minutos o Corinthians fez uma pressão incrível, pressionando todo o tempo contra um grande adversário e que tem uma característica própria do treinador Diniz. Decidimos fazer pressão forte para criar situações de gol. No primeiro tempo jogamos muito bem. Depois, como é difícil jogar nesse calor intenso, o time diminuiu a intensidade no segundo tempo, Mas apesar disso criamos muitas situações. O resultado poderia ser maior. Mas estou contente, pois saímos da zona de rebaixamento e estamos em uma posição melhor. E sei os torcedores também estão contentes com o resultado”.

