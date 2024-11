Diniz fala sobre planejamento do Cruzeiro e foco na decisão: ‘Conscientes do que fazer’

O técnico Fernando Diniz optou por colocar em campo os reservas do Cruzeiro contra o Corinthians, na derrota por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Nos dias que antecedem a final da Sul-Americana, o comandante celeste explicou o planejamento e reiterou o foco total na decisão diante do Racing, da Argentina.

“Serviu para dar minutagem para os jogadores, mas obviamente que a partida de hoje tem tudo a ver com a escalação da final da Sul-Americana. Então, acho que o planejamento foi correto, como foi correto para o Lanús. Agora o foco é imenso, total, não tem outra coisa que passa na nossa cabeça que não seja o jogo da decisão”, ressaltou.

Dessa forma, no próximo sábado (23), às 17h (de Brasília), os comandados do técnico Fernando Diniz medem forças com o Racing, da Argentina. O confronto acontece no La Nueva Olla, no Paraguai, pela decisão da Sul-Americana.

Além disso, o treinador afirmou que alguns atletas do elenco pediram para ter minutagem diante da equipe paulista, fora de casa. Walace, por exemplo ,teve a oportunidade de voltar a campo, visto que não atuou diante do Criciúma, na rodada anterior.

“Alguns jogadores gostam de jogar, como é o caso de hoje, que achavam que sentiriam melhor para sábado, como o Matheus Henrique e o Romero. O Walace, eu queria colocar para jogar um pouco, o último jogo dele foi contra o Flamengo, e jogou só meio tempo. Então, a gente está fazendo tudo o que a gente pode para chegar em condições”, frisou.

“Não, não tenho muita dúvida, não. A gente está bem consciente daquilo que a gente tem que fazer no sábado.”, concluiu.

