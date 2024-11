São Paulo x Bahia (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (21/11), às 15h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A volta acontece no dia 27 de novembro, às 16h, no Pituaçu, em Salvador (BA). Quem avançar, enfrenta Palmeiras ou Ceará na grande decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega à semifinal invicto. Afinal, na primeira fase, goleou o Londrina-PR por 6 a 1, em partida única, disputada em Cotia. Além disso, na segunda fase, passou pelo Criciúma-SC com 7 a 1 no agregado. Por fim, nas quartas de final eliminou a Tuna Luso-PA com 3 a 1 no agregado. Além disso, o Tricolor conta com Ryan Francisco, com o artilheiro da competição, com cinco gols em cinco jogos.

Como chega o Bahia

Desde o final da participação no Brasileirão Sub-20, onde ficou na 10ª posição, o Bahia concentra as atenções apenas na Copa do Brasil. Assim, o Esquadrão de Aço está com 100% de aproveitamento no torneio. A equipe passou por Tiradentes-PI, Retrô e Goiás para enfrentar o Tricolor Paulista. Aliás, o destaque fica para o trio João Coni, Juninho e Vitinho, após participarem de treinamentos com a Seleção Brasileira em Salvador, ficam à disposição do técnico Rogério Ferreira.

SÃO PAULO x BAHIA

Semifinal da Copa do Brasil Sub-20

Data-Hora: 21/11/2024 (quinta-feira), às 15h30 (de Brasília)

Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Lucas Ferreira; Hugo Leonardo, Cauã Lucca e Matheus Alves; Felipe Oliveira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Barcellos.

BAHIA: Pedro Cruz; Alex Ferreira, Dodô, Frederico e Sidnei; Wendel Silva, Jota e Roger; Vitinho, Ruan Pablo e Juninho. Técnico: Rogério Ferreira.

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)

Assistentes: Bruno Silva de Jesus (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira(SP)

