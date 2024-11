Dirigente do Santos participa de curso na Uefa

O diretor executivo do Santos, Paulo Bracks, esteve na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, para dar início em um curso para gestores na entidade. A duração é de um ano e também tem módulos remotos. O dirigente acredita que vai conseguir levar alguns aprendizados para o clube santista.

“Grandes clubes na Europa passaram por reconstruções recentes. Parte do curso oferecerá uma perspectiva prática sobre o aspecto de projeto esportivo e reformulações no futebol, passando pelo lado financeiro. Novas regras de governança e de integridade também farão parte do aprendizado, com objetivo de aplicação imediata para a realidade do Santos. Temos a técnica nos nossos campos, somos o maior exportador de jogadores profissionais há anos, mas precisamos evoluir como gestores dentro dos nossos clubes e até mesmo na Seleção Brasileira. Precisamos resgatar nosso protagonismo no cenário internacional, não só com atletas ganhando premiações individuais, mas, sobretudo, coletivamente”, disse.

Paulo Bracks ainda levou camisas do Santos para distribuir a dirigentes de 18 países diferentes, de clubes como Manchester United, da Inglaterra, Juventus, da Itália, Paris Saint-Germain, da França, e Al-Hilal, da Arábia Saudita. Aliás, o Brasil terá apenas o Santos como representante.

Essa é a segunda experiência internacional do dirigente, que está no Peixe desde junho deste ano. Em maio, ele participou de uma Conferência Global para executivos em Londres.

