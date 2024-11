Zagueiro ex-Premier League cita saúde mental como razão para deixar a seleção

O zagueiro belga Toby Alderweireld, com passagens pela Premier League, confirmou que se aposentou da seleção no ano passado. Assim, ele causou surpresa ao citar que o principal motivo para tomar esta decisão envolve a sua saúde mental. O jogador, de 35 anos, tem o histórico de sofrer com crises de pânico.

A propósito, Alderweireld indicou que o primeiro caso ocorreu enquanto ele dirigia. Na sequência, o atleta optou por solicitar ajuda em uma loja que estivesse nos arredores, até que ao chegar ao local pediu assistência médica.

“Meu coração disparou de repente, fiquei convencido de que estava sofrendo um ataque cardíaco“, relatou o defensor.

Posteriormente, situações de aborrecimento frequente intensificaram um novo episódio de pânico.

“Diante do estresse exacerbado, senti meu coração acelerar novamente, levando ao ataque de pânico”, detalhou Alderweireld.

Em seguida, devido aos fortes sintomas, ele realizou exames médicos, que não constataram problemas no coração. Diante deste cenário, o zagueiro buscou entender as razões que ocasionam esta condição. Além de buscar diálogos com pessoas a respeito deste cenário.

“Agora, mesmo com episódios ocasionais, consigo lidar melhor, pois estou ciente de que não há ameaça a minha saúde”, acrescentou o defensor.

Além disso, Toby ressalta que a decisão de se aposentar tem o objetivo de equilibrar a vida pessoal com as obrigações profissionais.

“Fisicamente, ainda sou capaz de jogar, mas desejo estar mais presente para meus filhos”, finalizou.

As crises de pânico dizem respeito a situações de ansiedade intensa e inesperada. No momento em que ocorrem estes ataques, as pessoas atingidas podem ter sintomas físicos, que se assemelham a problemas cardíacos. Alguns exemplos são batimentos acelerados e falta de ar. Mesmo que causem susto, tais episódios são classificados como comuns e podem ser administrados com indicação de tratamento. Alderweireld atuou pela seleção da Bélgica 127 vezes e marcou cinco gols.

Passagens na Premier League

Atualmente no Royal Antwerp, exatamente da Bélgica, seu país natal, Alderweireld ainda defendeu grandes cubes europeus como Ajax e Atlético de Madrid. Mesmo assim, o seu auge foi na Premier League, onde atuou primeiro por empréstimo no Southampton, por uma temporada. Na sequência, despertou o interesse do Tottenham.

Após concretizar a transferência, o zagueiro defendeu os Spurs por sete anos e alcançou com a equipe uma final de Liga dos Campeões.

