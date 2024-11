Santos divulga programação para duelo contra o Sport

O Santos voltou a trabalhar nesta quarta-feira (20/11), após levantar a taça da Série B no último final de semana. Agora, o Peixe volta as suas atenções para a última rodada da competição, no próximo domingo (24/11), quando enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro. E o Alvinegro Praiano divulgou sua programação até o duelo em Recife.

Nesta quinta-feira (21) e sexta-feira (22), os jogadores vão realizar treinos no CT Rei Pelé, pelo período da manhã, por volta das 10h. Já no sábado (23), o Peixe faz sua atividade mais cedo, às 8h. Isso porque no período da tarde, a delegação embarca para Recife para o duelo contra o Sport.

Com os objetivos cumpridos, o Peixe pode até utilizar uma equipe mais mista na última rodada. Tudo vai depender do técnico interino Leandro Zago. Ele assumiu após o Santos anunciar a demissão de Fábio Carille. O treinador acabou deixando o clube logo após a conquista da Série B.

Zago chegou na Baixada Santista no fim de setembro. Desde então pela base, assumiu o time nas quartas de final do Paulista, sendo eliminado para o Red Bull Bragantino nos pênaltis por 4 a 2. Além disso, foram outros oito duelos pelo Brasileiro de Aspirantes, sendo seis na primeira fase, quartas de final e a eliminação na semifinal. Agora, terá a oportunidade de comandar a equipe principal.

Apesar do Peixe não ter mais pretensões na competição, o seu adversário terá. Isso porque o Sport ainda briga por uma vaga no G-4 da Série B e sonha com o acesso.

A programação do Santos:

21/11: Treino às 10 horas, no CT Rei Pelé

22/11: Treino às 10 horas, no CT Rei Pelé

23/11: Treino às 8 horas, no CT Rei Pelé | Saída da Recife

24/11: Sport x Santos, às 18h30min, na Ilha do Retiro

