Flaco López decide no fim, Palmeiras vence Bahia de virada e segue vivo na luta pelo título

Com um gol salvador de Flaco López aos 44 minutos do segundo tempo, o Palmeiras venceu por 2 a 1 o Bahia de virada nesta quarta-feira (20) e se mantém vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira passa torcer por um tropeço do Botafogo nesta 34ª rodada para ficar a apenas uma rodada de difeernça para o primeiro colocado. Lucho Rodríguez abriu o placar para os baianos, mas Raphael Veiga, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual na Arena Fonte Nova.

Com o resultado, o Verdão chega a 67 pontos, apenas um a mrenos do que os cariocas, que enfrentam o Atlético também nesta quarta e, em caso de vitória, pode chegar a 71 somados.

Primeiro tempo

O jogo começou truncado em razão da grande quantidade de faltas, mas os donos da casa tiveram maior posse além de apostarem na marcação alta para inibir as saídas dos paulistas. Contudo, foram poucas oportunidades reais de gol. Mais constante na frente, o Bahia aproveitou a primeira chance clara e abriu o placar com Lucho Rodríguez, que recebeu de Gilberto na entrada da área e chutou no canto de Weverton, aos 26 minutos. O Esquadrão só não ampliou com Jean Lucas aos 37′ porque o goleiro alviverde fez excelente defesa. Entretanto, o Palmeiras respondeu três minutos depois. Raphael Veiga, em cobrança precisa de falta, igualou o marcador.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou mais ativo do intervalo, buscando bolas enfiadas. Mas, com o passar dos minutos, o que se viu foi muita correria e pouca criatividade. O Bahia esteve melhor organizado e chegou a balançar a rede aos 39 minutos, quando Tiago chutou cruzado, a bola desviou em Jean Lucas e entrou. O meio-campista tricolor, porém, estava impedido, e houve a anulação do gol. As emoções ficaram emsmo para a reta final da partida. Aos 44′, veio o gol da esperança palmeirense. Após desvio de Flaco López em bom cruzamento de Vanderlan, a bola tocou no travessão, dentro do gol e saiu. Mas o VAR confirmou a virada alviverde. Nos acréscimos, o Palmeiras administrou a vantagem até o apito final.

BAHIA 1X2 PALMEIRAS

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 20/11/2024 (quarta-feira)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Gols: Lucho Rodríguez, 26’/1ºT (1-0); Raphael Veiga, 40’/1ºT (1-1); Flaco López, 44’/2ºT (1-2)

BAHIA: Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 36’/2ºT), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Tiago, 36’/2ºT); Ademir, Thaciano (Biel, 11’/2ºT) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo (Gustavo Gómez, 18’/2ºT) e Caio Paulista (Vanderlan, 18’/2ºT); Aníbal Moreno, Raphael Veiga (Flaco López, 35’/2ºT) e Mauricio; Felipe Anderson (Gabreil Menino, 31’/2ºT), Dudu (Rômulo, 19’/2ºT) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone(RJ)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Gilberto (BAH); Marcos Rocha (PAL)

