Palmeiras x Ceará (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Ceará nesta quinta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil Sub-20. O duelo será no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. A outra semifinal é entre São Paulo x Bahia.

Onde assistir

O canal SporTV transmite o jogo ao vivo.

Como chega o Palmeiras

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras busca a dobradinha com o título da Copa do Brasil. Entre os destaques do Alviverde estão Arthur Gabriel, Luighi e Thalys Henrique, recentemente convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Eles são as principais esperanças de gol para levar o time à final.

Como chega o Ceará

No lado cearense, Caio Rafael é o principal destaque, sendo um dos artilheiros do Vozão. A equipe chega embalada pela goleada de 5 a 1 sobre o Macapá, com gols de João Victor e João Silva, que estão confirmados no time titular.

PALMEIRAS X CEARÁ

Semifinal da Copa do Brasil Sub-20

Data-Hora: 21/11/2024 (quinta-feira), às 20 (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, São Paulo

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Luis Benedetti e Coutinho; Arthur Gabriel, Edney e Patrick; Thalys Henrique, Allan e Luighi. Técnico: Lucas Andrade.

CEARÁ: Léo Agliardi; Vitor, Uchella, Gilmar e Fabrício; Matheus Maycon, João Victor, João Silva e Kaique; Caio Rafael e Zé Neto. Técnico: Alison Henry.

Árbitro: Thiago Lourenco de Mattos

