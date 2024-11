Braithwaite cobra postura do Grêmio após empate: ‘Temos que fazer muito mais

O Grêmio evitou uma derrotano final da partida ao empatar em 2 a 2 contra o Juventude, na noite desta quarta-feira (20). Entretanto, o gol salvador nos acréscimos não aliviou a pressão da torcida, que vaiou a equipe após o jogo, e nem aliviou a situação do Tricolor, que ainda está ameaçado pelo rebaixamento.

Autor do primeiro gol, logo com dois minutos de jogo, Braithwaite lamentou a queda de rendimento do time após ter um bom início. O atacante cobrou mais responsabilidade da equipe e afirmou que os jogadores são os únicos culpados pela oscilação.

“Não sei, não estamos fazendo aquilo que haviamos preparado. Temos que jogar muito mais com a bola não conseguimos fazer isso. É uma pena, porque era um jogo para ganhar, sobretudo quando começamos muito bem. Nós, jogadores no campo, temos que fazer muito mais, não temos desculpas. Não é treinador, não é torcida, são os jogadores que precisam fazer melhor”, ressaltou ao conversar com os jornalistas após o jogo.

O Grêmio ocupa a 13ª posição na tabela, com 40 pontos, e está a três do Criciúma, 17º colocado, primeiro da zona de rebaixamento. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (27), contra o Cruzeiro, no Mineirão.

