Liverpool faz oferta histórica para renovar com Alexander-Arnold

O Liverpool já monitora a situação dos jogadores em último ano de contrato. Um deles é o o lateral-direito Trent Alexander-Arnold. O clube, aliás, tem interesse em seguir com o jogador no elenco. Para isso, fez uma oferta histórica para seguir com o atleta e já rechaça o interesse de outros clubes.

De acordo com o jornalista especializado em transferências, Graeme Bailey, os Reds ofereceram o maior contrato da história ao seu lateral-direito. Arnold está próximo dos últimos seis meses de contrato. Caso não assine um novo vínculo até janeiro, ele estará livre para negociar uma transferência gratuita com com clubes de fora da Inglaterra, a ser concretizada no fim da temporada.

Ainda segundo o jornalista, o Liverpool ofereceu a Arnold um contrato no valor de mais de 400 mil libras por semana. Assim, o tornaria não apenas o jogador mais bem pago da história dos Reds, mas também o jogador mais bem pago da Premier League.

O Real Madrid, aliás, tem interesse no lateral há alguns meses, mas ainda não fez uma oferta formal. Com a forte postura dos Reds, é bem provável que o Arnold fique em Anfield nas próximas temporadas. Contudo, também depende da vontade do jogador.

