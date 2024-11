O Cruzeiro já está no Paraguai para a disputa da final da Copa Sul-Americana, que ocorrerá no sábado (23), às 17h (de Brasília). Na chegada a Assunção, o técnico Fernando Diniz falou sobre como a Raposa vem encarando a preparação para esse jogo que vale o título do torneio continental. Confira o vídeo!

