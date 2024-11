Mano tenta quebrar escrita contra Vojvoda em Fluminense x Fortaleza

Em meio à reta final do Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá, nesta sexta-feira (22), uma verdadeira decisão diante do Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Assim, a equipe carioca necessita vencer para não se complicar na luta contra o rebaixamento. Diante disso, o técnico Mano Menezes terá que quebrar um jejum diante do argentino Vojvoda.

Afinal, o comandante tricolor jamais derrotou o treinador do Leão do Pici nos quatro confrontos que já tiveram desde que o profissional desembarcou em solo cearense. O gaúcho, inclusive, perdeu no primeiro turno por 1 a 0, no Castelão, e não venceu quando esteve à frente de Corinthians e Internacional.

Dessa forma, pela 15ª rodada, o Fortaleza levou a melhor com gol de cabeça do artilheiro e compatriota de Vojvoda, Juan Martin Lucero. A cobrança de escanteio, na origem da jogada, nasceu de outro hermano: Tomás Pochettino. Na época, Mano ainda estava no início do trabalho, no segundo jogo pelo Fluminense e conheceu seu primeiro revés.

Os treinadores, portanto, se encontraram em quatro oportunidades. Em três delas, Vojvoda levou a melhor e saiu de campo com a vitória. Curiosamente, todos os duelos foram fora de casa e, nesta sexta-feira (22), será a primeira oportunidade do treinador do time carioca de enfrentar o argentino como mandante.

Momento decisivo da temporada

Com 37 pontos, o Fluminense tem a mesma pontuação de Criciúma e Bragantino, que atualmente estão na zona de rebaixamento. No entanto, está fora do Z4 por ter uma vitória a mais que o Tigre e duas que o Massa Bruta. Restam cinco rodadas para o fim, e o Fluminense quer aproveitar que terá três deles no Maracanã para fazer o dever de casa e permanecer na primeira divisão.

Por fim, para o duelo de tricolores, Mano Menezes terá os retornos cinco titulares, que estiveram de fora do jogo com o Internacional, no Beira-Rio. Dentre eles, Fábio, Thiago Santos, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kauã Elias. Felipe Melo, embora seja reserva atualmente, também estará à disposição depois da expulsão contra o Grêmio, no Rio de Janeiro.

Veja histórico de Mano Menezes x Vojvoda