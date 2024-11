Braz quebra silêncio sobre afastamento de Gabigol e promete despedida à altura do ídolo do Flamengo

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, quebrou o silêncio sobre as razões que levaram ao afastamento temporário de Gabigol. O dirigente evitou detalhes minuciosos à gravidade do caso, mas garantiu que tomou a decisão por ”um ou dois fatos” de indisciplina do atacante no vestiário da Arena MRV, na decisão da Copa do Brasil. Em contrapartida, o VP garantiu o retorno do camisa 99 na partida contra o Fortaleza, na próxima terça-feira.

Braz fez questão de reforçar três pontos que considerou cruciais no caso. Primeiramente, disse que situações de vestiários ficam no vestiário e, portanto, não qualificaria o episódio. Seguiu pela linha da tomada de decisão e negou qualquer tipo de punição às declarações de Gabigol. Por fim, esclareceu que Filipe Luís apenas recebeu um comunicado sobre o afastamento.

“Eu comuniquei ao Filipe Luís. Claro que a gente sempre tem uma boa conversa, tenho uma excelente relação com ele. Mas, para deixar claro, o Filipe Luís foi comunicado”, esclareceu Braz.

Afastamento de Gabigol

Minutos após a nota oficial do Flamengo, informando sobre o afastamento, veículos da mídia divulgaram que Gabigol havia se irritado com a substituição no intervalo. Como conduta, o atacante isolou-se ao saber da mexida e ”resmungou” sobre a decisão do técnico Filipe Luís.

“A gente não precisa externar nem qualificar o episódio. O que posso falar é que a gente está há seis anos na vice-presidência de futebol e sempre administrando não só situações do Gabriel, mas de outros jogadores também. A gente sempre fez com a mesma métrica. Quando a gente achava que o clube deveria se posicionar, a gente chegou e sempre fez isso de maneira pontual”, e completou:

“O que o Flamengo fez nada tem a ver com o que ele falou [críticas à diretoria]. Agora, vou deixar claro, o que acontece dentro do vestiário ficará no vestiário, mas um ou dois fatos eu presenciei. Entendemos que precisaria ter um ajuste, e isso ocorreu com o Gabriel saindo dos jogos contra Atlético-MG e Cuiabá. Ele voltará normalmente a partir do próximo jogo, contra o Fortaleza, e cumprirá seu contrato até o final como fez até agora com muita tranquilidade, e o Flamengo também”, disse em entrevista ao GE.

Relação entre eles

“Boa. Da mesma maneira que ele espera entender várias situações que ele externou, tive que entender e espero que ele entenda a minha posição nesse momento. Sempre tive uma relação muito boa com o Gabriel, em episódios pontuais tivemos algum problema, mas sempre teve um carinho da minha parte, um respeito pela sua história, pelo que ele fez dentro do Flamengo e pelo que ele ganhou”, e finalizou:

“Espero mais uma vez que o Gabriel tenha entendido, acho que entendeu. Nossa conversa terminou de forma muito boa, o Gabriel volta normalmente a partir do próximo jogo e nessa sequência de Brasileiro. Se ele entra em campo ou não, decisão do Filipe Luís. Estará à disposição do elenco a partir do próximo jogo. Todo mundo sabe que ele tem um final de contrato, está nos últimos jogos dele nessa passagem pelo Flamengo e temos respeito a isso. Vamos escolher um dia para que a gente possa fazer uma celebração de um último jogo nessa passagem do Gabriel pelo Flamengo”.

Chegada de Tite

A frieza na relação entre Tite e Gabigol sempre esteve evidente, mesmo antes da chegada do técnico ao Flamengo, em 2023. Fatores contribuíram para que Gabriel fosse um dos atletas menos utilizados pelo treinador no Rubro-Negro, e notícias internas reforçaram a dificuldade na convivência entre os dois. Aliás, para Marcos Braz, os acontecimentos envolvendo o atacante se tornaram um agravante na passagem de Adenor.

“Quando Tite chega, já tem algumas fotografias em relação ao Gabriel. Como, por exemplo, o dopping. Não estava exposto ainda, porque não estava na imprensa. Mas não quer dizer que eu não sabia, a gente teve um problema com o jogador agora que eu sabia há seis meses, sete meses [sobre Bruno Henrique]”.

Saída do Flamengo

Marcos Braz também falou sobre os últimos dias de Gabigol no Flamengo e lamentou pela saída do ídolo. “Eu tinha esperança de ajustar. Sabia da complexidade, sabia que as partes deveriam ceder, mas não foi possível. Fiquei no meio desse processo tentando equacionar esse problema”.

Gabigol confirmou sua saída do Flamengo minutos após a conquista de seu 13º título pelo clube – igualando-se aos maiores vitoriosos da história do Rubro-Negro. O camisa 99 ainda estava no gramado da Arena MRV quando anunciou o fim do ciclo e responsabilizou, em parte, a diretoria pela decisão.

“Acho que estávamos em um momento de título, um título importante de nível nacional e contra um rival histórico. Mas a gente não pode controlar isso. O jogador entendeu que deveria se pronunciar naquele momento. Mais uma vez, acho que poderia ter evitado, mas estava no direito dele de se colocar”, opinou Marcos Braz.

“Não sabia [que ele não ia ficar]. Mas conheço o mercado brasileiro, internacional, em relação a esse complexo mundo do futebol. Sei do tamanho do Gabriel, sei das possibilidades dos outros clubes quererem o Gabriel. Gabriel está perto dos 28 anos, que não tem lesão séria na careira, não tem uma lesão histórica séria em toda carreira. Mais do que normal o mercado estar sempre à procura”.





Festa no Maracanã?

Gabigol e Marcos Braz passam por algo em comum apesar de todas diferenças: ambos vivem seus últimos momentos de Flamengo. Por isso, os dois sentaram e conversaram sobre as desavenças dos últimos dias – o que contribuiu para diminuir um pouco da tensão recente. Nesse sentido, o VP projeta uma despedida à altura da história escrita por Gabriel Barbosa no Rubro-Negro.

“Tem Flamengo x Vitória, tem Flamengo x Inter. Essa celebração deveria ocorrer no Rio de Janeiro. Como o atleta quer e como a gente quer. Acho importante falar da passagem do Gabriel aqui. O Gabriel se tornou importantíssimo, os títulos dele mais ainda, conquistados por ele, pelo elenco que lhe ajudou. No final, isso que vai contar. Vamos fazer uma bonita festa para ele, pois merece tudo isso. A história dentro do Flamengo merece. Os ajustes durante esse tempo, espero que ele entenda”.

