Lucas chega a 50 gols pelo São Paulo e briga pela artilharia do Brasileiro

O atacante Lucas foi às redes e garantiu o empate do São Paulo contra o RB Bragantino, fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tento marcou o 50° do jogador pelo Tricolor Paulista. Marca que foi muito celebrada, mas também coloca o atleta na briga pela artilharia da competição.

Com o gol em Bragança Paulista, Lucas chegou ao 10° no Campeonato Brasileiro. Ele está atrás apenas de Pedro e Yuri Alberto, com 11 e Estêvão, que lidera a lista com 12 gols na competição.

“Fico feliz com 50 gols pelo São Paulo, marca importante, que poucos alcançaram, é uma grande honra vestir essa camisa. Um momento especial, uma temporada que tenho feito muitos gols. Tenho que agradecer a Deus, ao elenco, à família”, disse Lucas, após a partida.

Contratado para sua segunda passagem pelo Tricolor no ano passado, Lucas tem 14 gols e nove assistências apenas em 2024. Aliás, nos últimos nove jogos, o atacante teve sete participações diretas em gols. Ele anotou cinco tentos e ainda distribuiu dois passes para seus companheiros marcarem.

Lucas vê atuação abaixo do São Paulo em Bragança

Contudo, apesar da marca de 50 gols e a briga pela artilharia da competição, Lucas admitiu que a tarde não foi das melhores para o São Paulo. O atacante viu uma atuação muito abaixo da equipe no Nabi Abi Chedid. Aliás, com o empate, o Tricolor perdeu a oportunidade de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro.

“Foi um jogo abaixo da nossa equipe, estávamos desatentos. Conseguimos depois equilibrar, faltou um pouco de lucidez para encontrar o segundo gol. Levamos um ponto pra casa”, finalizou o atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.