Leila descarta Gabigol no Palmeiras: ‘Não vai usar a gente como trampolim’

Candidata à reeleição no Palmeiras, Leila Pereira quer ver uma equipe ainda mais forte em 2025. Em entrevista para o site ”ge”, a mandatária disse que quer até quatro contratações para a próxima temporada, mas descartou um nome: Gabigol.

Há alguns meses, o Verdão chegou a abrir conversas com o atacante e chegou a enviar um pré-contrato para o jogador. Contudo, Gabigol não assinou e o Palmeiras desistiu do negócio pela demora a fechar o acordo. Leila revelou que se incomodou com a demora da resposta e disse que o clube não serviria de ”trampolim” para o atleta se promover.

“Achei que ficou inviável a proposta. A sensação que eu tinha é que o atleta não queria ir pro Palmeiras. Para negociar, o atleta tem que querer vir, tá? Não vai usar o Palmeiras de trampolim para conseguir negociações melhores. Se eu fosse comparar os compromissos que tenho com meus atletas e o que eu teria que fazer com o Gabriel, ficou uma coisa totalmente incompatível e outra coisa, as negociações demoraram muito”, disse Leila, que prosseguiu.

“Se o atleta quer vir, a gente senta e resolve com rapidez. Eu não gosto de novela para contratar, então eu terminei o capítulo dessas novelas. Nós gostaríamos sim de ter tido a oportunidade de trabalhar com esse jogador, que é um grande jogador. Mas as condições financeiras, a forma que foi se encaminhando a negociação, eu não gostei e pedi pra encerrar”, completou.

Leila quer quatro reforços para 2025

Por fim, a mandatária ressaltou o momento vitorioso que viveu no comando do clube. Assim, mesmo antes das eleições, Leila já começou a projetar 2025 e disse querer quatro reforços pontuais para o Palmeiras ficar mais forte no ano que vem.

“Nossa trajetória foi muito vitoriosa, e isso se deu em virtude da continuidade do trabalho, dos atletas e eu os mantive com nossa comissão técnica. Esse é o segredo do nosso sucesso. Em todas as janelas a gente sempre tenta melhorar nosso elenco. Nosso departamento de scout faz o trabalho de busca daquilo que o Abel necessita e é isso que vamos continuar fazendo”, falou a mandatária, que seguiu.

“Para o ano que vem, a mesma coisa. Os pedidos do nosso treinador não são muitos, são três, quatro jogadores no máximo. E vamos continuar com a nossa espinha dorsal”, finalizou.

