Flamengo tem dois suspensos contra o Fortaleza

O Flamengo tem pelo menos mais dois desfalques para a o confronto contra o Fortaleza pela 35° rodada do Brasileirão. O zagueiro Fabrício Bruno e o volante Evertton Araújo receberam o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Cuiabá, na última quarta-feira (20), e vão cumprir suspensão automática na próxima partida.

Os dois jogadores receberam o cartão amarelo já no fim da partida. Evertton Araújo aos 43 do segundo tempo após uma falta em Sobral e Fabrício Bruno aos 50 minutos, por cera.

Vale ressaltar que o Rubro-Negro tem outros jogadores no departamento médico e que só voltam na próxima temporada: Arrascaeta, Pedro, Viña e Everton Cebolinha. Carlinhos também se recupera de lesão.

Por outro lado, o técnico Filipe Luís vai contar com o retorno de alguns jogadores. Leo Ortiz, Gerson, Plata e Varela, que estavam com as suas respectivas seleções, voltam a ficar à disposição do treinador. David Luiz, que foi desfalque porque estava com febre e mal-estar, também deve ser opção.

Além disso, Luiz Araújo e De la Cruz estão em processo final de recuperação. Ambos já fazem a transição para o campo e, dessa forma, podem estar aptos para a jogar até o dia do confronto.

Assim, o Flamengo enfrenta o Fortaleza na terça-feira (26), às 20h, na Arena Castelão. Para a partida, o Rubro-Negro conta com sete pendurados: Allan, Carlinhos, David Luiz, Erick Pulgar, Gabriel, Gérson e Léo Ortiz.

