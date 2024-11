Corinthians volta a vencer cinco partidas seguidas no Brasileiro após sete anos

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (20/11), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o quinto triunfo seguido do Timão na competição, algo que não acontecia desde a temporada em que o clube conquistou seu heptacampeão nacional, em 2017.

Na ocasião, o Timão engatou cinco vitórias no Brasileirão de 2017 entre a 9ª e 13ª rodadas. O Corinthians, na época comandado por Fábio Carille, venceu Bahia (3 a 0), Grêmio (1 a 0), Botafogo (1 a 0), Ponte Preta (2 a 0) e Palmeiras (2 a 0). Naquele ano, o Alvinegro levou o título com 72 pontos somados.

Já na atual edição, o Corinthians bateu Athletico-PR (5 a 2), Cuiabá (1 a 0), Palmeiras (2 a 0), Vitória (2 a 1) e Cruzeiro (2 a 1). O time comandado por Ramón Díaz saiu da zona de rebaixamento e pulou para a 9ª posição, com 44 pontos, após esta sequência positiva.

Sequência faz Corinthians sonhar

Aliás, o triunfo também serviu para o Timão praticamente se livrar da possibilidade de um rebaixamento. Com 15 pontos conquistados nas últimas cinco rodadas, o Corinthians, que passou boa parte da competição no Z4, abriu sete pontos da zona de descenso e começou a sonhar com voos maiores, como uma vaga na próxima Libertadores.

Afinal, o Alvinegro é o nono colocado, com 44 pontos. A meta é alcançar o Cruzeiro, sétimo colocado, com 47 pontos, que abre o G7 do Brasileirão. Contudo, caso a Raposa vença a Sul-Americana e o Botafogo conquiste a Libertadores, o Brasileirão pode ter um G9. Dessa forma, o Timão conseguiria se classificar para o torneio continental com a posição que está atualmente.

