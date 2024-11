Promessa, ex-Manchester United, deixa o futebol por escolha profissional

Marmik Vermijl, ex-promessa do Manchester United, optou por encerrar a sua carreira de forma precoce. Ele era um jogador que se tinha bastante expectativa de despontar nos últimos anos da era “Alex Ferguson”. Entretanto, quase uma década depois da sua passagem pelos Diabos Vermelhos, ele decidiu realizar uma mudança em sua vida profissional.

Atualmente, o belga trabalha como carteiro e citou o desgaste com a modalidade esportiva como o principal motivo para decidir por uma transição de carreira. A propósito, ele expõe a satisfação com esta modificação em sua vida.

“Eu estava farto do futebol profissional. Você é muito dependente do treinador que tem. Encontrar prazer também foi um grande fator para mim”, detalhou o ex-atleta, em entrevista ao jornal belga “Het Belang”.

“Como carteiro, tenho que acordar às quatro horas, mas agora estou em casa por volta do meio-dia e posso pegar as crianças na escola todos os dias. Isso é um luxo”, complementou.

Marmik defendeu ainda na base do Manchester United. Pelo seu desempenho nas categorias inferiores, era indicado como um atleta promissor. Entretanto, não conseguiu corresponder às expectativas do clube e não conquistou seu espaço. Desse modo, sua decisão foi por deixar os Diabos Vermelhos no começo de 2015.

Vermijl seguiu sua trajetória no futebol inglês. Ele defendeu Sheffield United, Preston North End e Scunthorpe, da Inglaterra. Posteriormente foi para a Holanda, onde atuou pelo MVV. Até que retornou ao seu país natal para atuar pelo Thes Sport, o último clube da sua carreira. Na última temporada, ele decidiu se aposentar.

Manchester United inicia nova era

Após a saída do técnico holandês Erik Ten Hag, os Diabos Vermelhos passam por uma mudança no comando. Isso porque a direção do clube decidiu demiti-lo e contratou o português Rubén Amorim, que estava no Sporting. O novo treinador pediu que deixasse a equipe portuguesa depois da última data Fifa do ano. Assim, a nova era no Manchester United vai se iniciar, no próximo domingo (24), quando enfrenta o Ipswich Town, fora de casa, pela 12ª rodada da Premier League.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.