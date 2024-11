David Miguel estreia no Cuiabá e paga promessa de joelhos

David Miguel, do Cuiabá, viveu uma noite especial na Arena Pantanal. Com apenas 17 anos, o jogador estrou como profissional na partida contra o Flamengo. Assim, ao fim do jogo, ele cumpriu uma promessa e atravessou o campo de joelhos.

Além disso, David é o atleta mais jovem da história do clube a estrear na Série A. O meia, portanto, entrou no segunda tempo da partida contra o Flamengo e, depois do apito final, atravessou todo o gramado da Arena Pantanal de joelhos.

LEIA MAIS: Gabigol posta vídeo de bastidores de último título pelo Flamengo

“Tinha prometido ao meu tio Mario e desde o dia que ele morreu eu coloquei na minha cabeça que não podia desistir. Nem por ele e nem por minha família. Deus honrou e a promessa foi paga. Meu tio Mario desde pequeno esteve comigo, meus outros tios também. Eles sempre estavam no meio da bola. Sempre me apoiaram muito, me levavam para treinar. E prometi que na minha estreia no profissional iria cruzar o campo de joelho”, disse.

O meia chegou ao Cuiabá depois de se destacar pelo Santa Cruz-PE na Copa São Paulo 2024. Assim, foi para o Dourado integrar o time sub-17 nas disputas do Estadual, Brasileiro e Copa do Brasil. Em pouco tempo, assumiu a camisa 10 do time sub-20 até ter a oportunidade com o técnico Bernardo Franco para integrar a equipe principal.

“Comecei no Santa Cruz no sub-15 e de lá comecei a subir para o sub-20, sub-17 e fiz boas competições. Subi para treinar com o profissional e fui para a Copinha, onde fiz uma boa competição. Deus sabe o que eu passei, minha família também, para chegar neste momento”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.