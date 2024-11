Racing x Cruzeiro: prefeito anuncia torcidas ‘separadas’ em Assunção

O prefeito de Assunção, Óscar Rodriguez, anunciou nas redes sociais que os torcedores presentes na cidade para Racing x Cruzeiro, pela final da Copa Sul-Americana, poderão acompanhar seus respectivos times em ambientes com telões gigantes. Porém, argentinos e brasileiros ficarão em locais separados e afastados um do outro.

De acordo com o gestor, a ideia visa um ambiente “seguro e organizado”, para que os torcedores possam viver essa decisão de forma tranquila. Portanto, os torcedores do Cruzeiro poderão acompanhar a partida na avenida Costanera Sur, enquanto os do Racing estarão na avenida Costanera Norte. A distância é de aproximadamente 11km.

“Atenção a todos os fãs de futebol: serão colocadas telas gigantes para que os torcedores possam acompanhar a final da Sudamericana em um ambiente seguro e organizado.

Costanera Norte: para os torcedores do Racing.

Costanera Sur: para os torcedores do Cruzeiro.”, publicou o prefeito.

Em um dos jogos mais importantes de sua história, o Cruzeiro encara o Racing no próximo sábado (23), às 17h (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela grande final da Copa Sul-Americana 2024. A Raposa desembarcou na última quarta-feira na capital.

