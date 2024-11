Hulk publica foto com camisa da Seleção Brasileira após críticas a Luiz Henrique

A polêmica continua. Na quinta-feira (21), o atacante Hulk, do Atlético, compartilhou uma foto usando a camisa da Seleção Brasileira, a qual usou durante a Copa das Confederações de 2013. A publicação ocorreu um dia depois do empate entre Atlético e Botafogo, no qual o camisa 7 do time mineiro fez duras críticas a Luiz Henrique.

“Luiz Henrique falou: ‘vocês são uma m#…’. Ele tem apenas cinco jogos na Seleção e acha que é craque, mas não ganhou p… nenhuma. Disse isso no intervalo do jogo. Ele tem cinco chutes na Seleção, eu tenho sete anos lá. Ele tem que correr muito mais”, disparou Hulk, após a partida.

Depois do jogo, Hulk conversou com o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, para explicar a situação.

“O Matheus Mendes jurou pela família no intervalo de jogo, e o Luiz Henrique virou e falou: ‘O time de vocês é muito fraco, uma m#…’. Ele tem potencial para ser craque, mas ainda não é. Está fazendo um grande ano, e espero que isso sirva de aprendizado. Ele precisa trabalhar muito. Tenho 20 anos de carreira e nunca falei que um time é uma ‘m#…’. Que ele aprenda com o erro dele. Tem tudo para ser craque, mas, primeiro, tem que ser craque como pessoa”, acrescentou Hulk.

A partida foi marcada por confusão. O zagueiro Barboza, do Botafogo, tentou iniciar uma briga com jogadores do Atlético e precisou ser contido pelos seguranças. Em seguida, membros da equipe do Botafogo se desentenderam com a equipe da reportagem do Jogada10, que estava na área de imprensa.





