Cuca ganha força no Santos em meio a alta concorrência por Luís Castro

As negociações para a definição do novo treinador do Santos podem tomar um novo rumo. Após fazer o primeiro contato com Luís Castro, ex-treinador do Botafogo, o nome de Cuca ganhou força dentro do clube.

Isso acontece por conta da concorrência que há com o treinador português. Castro está de férias em Lisboa e em alta no mercado. Os agentes do técnico realizaram as primeiras conversas com o Alvinegro. Entretanto, possuem várias outras possibilidades além do Santos.

Enquanto o português não tem pressa para definir o seu futuro, o Peixe quer intensificar os trabalhos para a próxima temporada o mais rápido. Com isso, o Alvinegro ainda não desistiu de Castro, mas já pensa em ir atrás de outro nome para agilizar o processo. Cuca é um deles.

A alta cúpula do clube avalia bem o treinador de 61 anos. Além disso, um acordo com Cuca é visto como mais fácil. O comandante está sem clube desde junho, quando deixou o Athletico. O Santos ainda não fez uma proposta oficial.

A reapresentação do elenco santista está marcada para o dia 26 de dezembro. No dia 5 de janeiro, o Peixe viaja para os Estados Unidos, onde participa de um torneio de pré-temporada na Flórida.

