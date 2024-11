Palmeiras atropela Ceará e está muito perto da final da Copa do Brasil Sub-20

O Palmeiras está muito perto de decidir o título da Copa do Brasil Sub-20. Atual campeão brasileiro da categoria, o time alviverde não tomou conhecimento do Ceará e construiu uma fácil vitória por 5 a 1 na noite desta quinta-feira (21), em Santo André, no jogo de ida da semifinal.

Patrick, Coutinho e Abner abriram vantagem na primeira etapa. O Vozão chegou a esboçar reação com João Victor no minuto inicial do segundo tempo, mas os donos da casa retomaram o controle do jogo e transformaram o placar em goleada com Luighi e Figueiredo.

Com o resultado, os Crias da Academia podem perder por até três gols de diferença no jogo de volta que, ainda assim, garantem sua vaga na decisão. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça (26), às 16h30, no Presidente Vargas, na capital cearense. Quem avançar dessa semifinal enfrentará o vencedor de São Paulo x Bahia.

O jogo

O time palmeirense foi amplamente dominante na primeira etapa e chegou aos gols com facilidade. Patrick abriu o placar aos 23 minutos, aproveitando rebote da zaga após cruzamento de Agner. Aos 30′, quem pegou novo rebote foi Coutinho: 2 a 0. Sete minutos depois, foi a vez de Agner avançar sem marcação na entrada da área e chutar de longe para ampliar. Faltou pouco para o quarto sair antes do intervalo.

O Ceará deu um sinal logo no primeiro minuto da segunda etapa de que poderia fazer frente aos paulistas, quando João Victor diminuiu. Pouco depois, o mesmo João Victor teve uma ótima oportunidade, mas o goleiro Deivid fez boa defesa. Com as mexidas no decorrer da etapa final, o Palmeiras ganhou novo ânimo. Luighi deixou o banco de reservas para, quatro minutos depois, deixar o dele: 4 a 1. Ainda deu tempo para Figueiredo, que também entrou durante a partida, dar números finais aos 41 minutos.

Copa do Brasil sub-20

A competição teve a primeira edição em 2012. O Vitória-BA foi o vencedor. O atual campeão é o Cruzeiro. Quem mais conquistou a Copa do BR Sub-20 é o São Paulo. Ganhou em 2015, 2016 e 2018. O Palmeiras tem dois canecos: 2019 e 2022. Mas os outros dois semifinalistas desta edição de 2024, Bahia e Ceará, nunca levantaram esta taça.

