Fluminense eterniza bicampeonato brasileiro Sub-17 em seu museu

Vinte dias após vencer o Palmeiras, no Allianz Parque, por 2 a 0, o Fluminense eternizou, em Laranjeiras, o bicampeonato brasileiro sub-17 no museu do clube. Afinal, os Moleques de Xerém tiveram uma tarde repleta de homenagens pela conquista, junto de outros dirigentes e funcionários e do presidente Mário Bittencourt.

“Essa cerimônia foi criada porque acho importante que nossos atletas tenham noção da importância e da relevância que têm para nossa instituição. Para que coloquem o troféu e se eternizem aqui. Todo ser humano pensa em deixar um legado, e uma coisa que ninguém tira é a história que se constrói”, destacou o presidente.

Assim, a delegação, trajada de uniforme, medalha e faixa de campeão, ficou no centro do gramado do Estádio Presidente Manoel Schwartz para a foto oficial. Além disso, o troféu da principal competição de base do país ganhou a companhia da taça da Copa do Brasil, que os meninos também conquistaram nesta temporada. A Esquadrilha 07 foi a primeira geração a faturar ambos os torneios organizados pela CBF.

“Quero agradecer, principalmente, ao presidente Mário Bittencourt, que confiou em mim. Está aí o que fizemos. Ficam me perguntando qual é a água de Xerém, mas o que temos lá é muito trabalho. É o que gostamos de fazer”, disse o vice-presidente de futebol de base, Rui Reisinger.

Tarde repleta de surpresas

Agora, a parede da ala dedicada à torcida estampa também o rosto dos futuros talentos do Time de Guerreiros. O técnico Felipe Canavan está igualmente ali representado.

“Aqui me formei homem, atleta profissional e, agora, em mais uma etapa fundamental da minha vida, treinador. Sou muito grato a todas as pessoas que fazem parte dessa trajetória. O que desejo a essa geração tão especial é que nunca perca o desejo de evoluir dia a dia para representar da melhor maneira possível as cores do nosso clube”, falou o comandante.

