Mano tem uma dúvida para definir escalação do Fluminense contra o Fortaleza

O Fluminense terá a tarefa de concluir a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (22). Nesse sentido, os comandados do técnico Mano Menezes terão pela frente o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e necessitam da vitória para abrir distância da zona de rebaixamento.

Para o duelo, o comandante terá o retorno de cinco titulares, que estavam suspensos contra o Internacional, no Beira-Rio. Tratam-se de Fábio, Thiago Santos, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kauã Elias. No entanto, o técnico tem um dúvida para definir a escalação que entrará em campo.

Ela está na ponta esquerda, visto que Kevin Serna, titular da posição antes de se contundir, está à disposição para iniciar a partida. Contra o Colorado, no dia 15, o colombiano entrou no segundo tempo e teve a Data Fifa para se fortalecer fisicamente.

No entanto, Keno também está nesta disputa, já que foi o substituto durante a ausência de Serna e traz velocidade nos confrontos individuais e recomposição rápida. Outro nome que também atuou por ali e esbanjou versatilidade foi o de Lima, que ganhou elogios do comandante.

O Fluminense deve entrar em campo com seguinte escalação, segundo informações do portal “ge”: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Keno (Lima ou Serna) e Kauã Elias.

Situação na tabela

Com 37 pontos, o Fluminense tem a mesma pontuação de Criciúma e Bragantino, que atualmente estão na zona de rebaixamento. No entanto, está fora do Z4 por ter uma vitória a mais que o Tigre e duas que o Massa Bruta. Restam cinco jogos para o fim, e o time carioca quer aproveitar que terá três deles no Maracanã para fazer o dever de casa.

