Botafogo chega a cinco jogos sem marcar no Brasileirão

O Botafogo foi a equipe que balançou as redes em todas as rodadas do 1° turno do Campeonato Brasileiro. No entanto, no returno o Alvinegro chegou a cinco jogos sem conseguir marcar gols no empate em 0 a 0 contra o Atlético Mineiro na última rodada.

Além disso, o outro empate sem gols foi na rodada anterior, contra o Cuiabá. E, dessa forma, com dois empates em sequência, o clube carioca acabou vendo a vantagem na liderança diminuir para dois pontos. As outras três partidas em que o Botafogo passou em branco foi contra o Bahia, Cruzeiro e Grêmio.

Assim, a média de gols em relação ao 1° turno diminuiu. Nas primeiras 19 partidas, o time marcou 31 gols, ou seja, uma média de 1,6 por jogo. Já nestes 15 jogos do returno, são 21 bolas na rede, logo, a média abaixou para 1,4.

O Alvinegro ainda tem mais quatro partidas pelo Brasileirão para aumentar a média, não passar em branco e definir o título da competição. Os próximos confrontos são Vitória (casa), Palmeiras (fora), Internacional (fora) e São Paulo (casa).

Botafogo entra em campo neste sábado (23), às 19h30, contra o Vitória. A partida, válida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro será realizada no Nilton Santos.

