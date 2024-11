De La Cruz treina normalmente e deve voltar no próximo jogo do Flamengo

Uma boa notícia para o Flamengo nesta sexta-feira (22). Após ficar fora dos gramados por conta de lesão na coxa direita, De La Cruz treinou normalmente, no CT Ninho do Urubu. Dessa forma, o uruguaio tem grandes chances de retornar ao time na partida da terça (26), na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De La Cruz treinou sem qualquer tipo de restrição nesta manhã. Mesmo utilizando uma proteção na coxa e no joelho direito, o camisa 18 esteve à disposição de Filipe Luís durante todo o período. O atleta sofreu lesão grau 2 na coxa, que o tirou dos dois jogos da final contra o Atlético-MG. Ele também ficou fora contra o Cuiabá.

O atacante Carlinhos também voltou aos treinos nesta sexta-feira, segundo a “Coluna do Fla”. O jogador se recuperou de lesão no adutor da coxa direita e, com isso, volta a ficar à disposição. Ainda no setor de ataque, Luiz Araújo ainda realiza atividades de forma separada no campo, fazendo parte do processo de transição.

Por fim, Plata, que participou dos jogos contra Bolívia e Colômbia pela seleção equatoriana, faz um trabalho especial para tentar ficar à disposição contra o Fortaleza. Contudo, o técnico Filipe Luís ainda terá tempo para definir a equipe até terça-feira.

