Benfica x Amadora: onde assistir e escalações

Depois de golear o Porto, em casa, na Luz, e lavar a alma no Campeonato Português, o Benfica volta as atenções para a Taça de Portugal, torneio de mata-mata pelo qual enfrenta o Estrela Amadora. A bola rola neste sábado (23), às 17h45 (horário de Brasília), pela quarta fase da competição, em Lisboa, no estádio encarnado. Quem vencer avança. Em caso de empate, tempo extra, seguido de penalidades máximas.

Como chega o Benfica?

Um dos favoritos ao título da competição, o Benfica estreou na competição, na terceira fase, quando passou pelo modesto Pevidém, fora de casa, por 2 a 0.

O atacante Gouveia é dúvida para o duelo deste fim de semana. Na mesma posição, Prestianni e o lateral Bah, lesionados, estão fora do confronto. O técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, deve apostar na seguinte formação. A saber: Trubin; Araújo, Otamendi, Silva e Carreras; Luís, Aursnes e Kökçü; Di María, Aktürkoğlu e Pavlidis

Como chega o Amadora?

Adversário do Benfica, o Amadora também entrou na terceira fase. O time passou pelo Anadia por 3 a 1, na prorrogação, como visitante.

O técnico José Faria apostará no goleiro Mexeido no lugar do brasileiro Brígido. O interminável atacante Nani, ex-Sporting e Manchester United, não joga por conta da morte do pai. O Amadora deve formar, então, com: Mexeido, Lima, Lopes, Ferro e Veiga; Jesus, Cordeiro, Bucca e Varela; Cabral e Pinho.

Onde assistir?

A Disney+ (streaming) transmite a partida.

