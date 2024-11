Affair de jogador do Flamengo publica ensaio de biquíni com as cores do clube

Atacante do Flamengo, Gonzalo Plata vive momento de destaque dentro e fora de campo. Isso porque além de marcar o gol do título da Copa do Brasil, ele também chama a atenção pelo caso que vive com a atriz Maiara Porto. A propósito, o momento de glória, que assegurou o pentacampeonato do Rubro-Negro na competição, foi dedicado a ela.

A partir do momento que o relacionamento se tornou público, a artista virou a mais nova musa da torcida do Flamengo. Assim, Maiara vem tentando alimentar esta conexão com outros torcedores do clube do seu coração. Afinal, recentemente, a influenciadora postou fotos de um ensaio de biquíni com a cor vermelha, uma das predominantes da equipe da Gávea.

Com a publicação, a influenciadora recebeu diversos elogios com foco na sua beleza. Até mesmo alguns equatorianos, conterrâneos de Gonzalo Plata, enviaram mensagens para a artista.

“Só acredito que você é de verdade se puder tocá-la”, “Espetáculo de La Plata”, “Você é perfeita”, “Perfeição de mulher”, “Deve ser uma montagem! Não é possível que você seja tão linda desse jeito”, representam algumas das reações que Porto recebeu na postagem.

Curiosidades sobre a nova musa do Flamengo

Maiara divide suas atenções como modelo, atriz, estudante de odontologia e voluntária em uma ONG. Ela é natural de Nova Friburgo, cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro. Entrar no mundo artístico era um objetivo desde a sua infância. Inicialmente participou de concursos de beleza e até ganhou algumas recomendações de Valdir Bündchen, pai da Gisele.

A artista ganhou notoriedade após a exposição de que ela era um caso extraconjugal de Gonzalo Plata, já que ele namorava Fernanda Cardoso. Esta não é a primeira ocasião que Maiara se envolve com uma pessoa pública. Em momento anterior, ela teve um relacionamento com o ex-ator e deputado estadual Thiago Gagliasso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.