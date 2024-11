Hulk marca data para casamento com polêmica companheira

O atacante Hulk, que defende o Atlético, já planeja o casamento com Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-esposa. Isso porque em uma postagem nas redes sociais, o jogador indicou que o matrimônio deve ocorrer em dezembro, na Paraíba, terra natal do craque. O casal já oficializou a união no cartório em 2022.

Na ocasião, o jogador e a companheira estavam em uma sessão de fotos, até que Hulk fez a revelação.

“Com o meu parceiro Davi, mais uma vez, né? Nosso fotógrafo. No fim do ano a gente te espera na Paraíba para registrar e fotografar o nosso casamento, que será abençoado por Deus. No fim do ano estamos juntos”, detalhou o atacante do Galo.

O jogador e a médica entenderam que a melhor postura era manter em segredo as informações do casamento. Tanto que, de acordo com informações do portal “Circo da Mídia”, houve um pedido que os convidados assinassem um contrato. No caso, com o objetivo de evitar comentarem sobre a cerimônia. Eles aguardam o matrimônio já há um tempo. O relacionamento já gerou o nascimento de uma filha, Zaya, de 1 ano, e Camila está grávida de um menino.

A escolha da data tem a interferência dos compromissos de Hulk com o Atlético. Afinal, ele ainda vai disputar a final da Libertadores contra o Botafogo, no dia 30, em Buenos Aires. Caso ganhe a competição sul-americana, ele ainda disputará o Mundial de Clubes, em dezembro.

Começo de relacionamento polêmico entre Hulk e Camila

Antes, o craque foi casado por 12 anos com Iran Ângelo, a tia de Camila, com quem teve três filhos: dois meninos, Ian e Tiago, além de Aline. Os três são primos da atual companheira de Hulk. Depois do fim do relacionamento, a ex-esposa apontou que houve traição por parte da sobrinha dentro da sua própria casa. Tal situação a abalou, pois segundo ela, considerava Camila como uma filha.

