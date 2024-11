Alemão: Bayern vence Augsburg com hat-trick de Harry Kane

O Bayern está de volta ao Campeonato Alemão. Após a pausa para a Data Fifa de novembro, os Bávaros venceram o Augsburg por 3 a 0, nesta sexta-feira (22), com hat-trick do artilheiro Harry Kane no segundo tempo. O artilheiro marcou duas vezes de pênalti e anotou um golaço nos acréscimos para confirmar a vitória na Allianz Arena, em Munique, na partida de abertura da 11ª rodada. Artilheiro da Bundesliga, Harry Kane chegou a 14 gols em 11 partidas.

Dessa maneira, o Bayern chegou aos 29 pontos e abriu sete de vantagem para o vice-líder RB Leipzig, que ainda entra em campo nesta 11ª rodada. Além disso, os Bávaros seguem invictos e conquistaram a quarta vitória consecutiva na Bundesliga

Por outro lado, o Augsburg chegou à terceira partida sem vitória no Campeonato Alemão e segue com 12 pontos, na 13ª posição.

LEIA MAIS: Leicester x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Sexta-feira (22/11)

Bayern de Munique 3×0 Aurgsburg

Sábado (23/11)

Borussia Dortmund x Freiburg – 11h30

Wolfsburg x Union Berlin – 11h30

Leverkusen x Heidenheim – 11h30

Stuttgart x Bochum – 11h30

Hoffenheim x RB Leipzig – 11h30

Eintracht x Werder Bremen – 14h30

Domingo (24/11)

Holstein Kiel x Mainz 05 – 11h30

Monchengladbach x St. Pauli – 13h30

*Horários de Brasília.