Sporting atropela Amarante e vai às oitavas da Taça de Portugal

Na primeira partida desde a saída do técnico Rúben Amorim, o Sporting atropelou o Amarante por 6 a 0, nesta sexta-feira (22), e garantiu a classificação para as oitavas de final da Taça de Portugal. Marcus Edwards, duas vezes, Ricardo Sousa, Harder, Trincão e o artilheiro Gyokeres, de pênalti, anotaram os gols da vitória no estádio Alvalade, em Lisboa.

De acordo com a imprensa portuguesa, “não se notaram diferenças para o Sporting que foi de Rúben Amorim”.

Além da classificação para as oitavas de final da Taça de Portugal, o Sporting é o líder isolado do Campeonato Português. O time, inclusive, faz o melhor início de competição da história do clube. Ao todo, o time conquistou 11 vitórias em 11 rodadas, com 100% de aproveitamento.

LEIA MAIS: Leicester x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem