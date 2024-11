Atlético define premiação em caso de título na Libertadores; confira os valores

O Atlético-MG está na final da Libertadores e disputará o título contra o Botafogo no dia 30 de novembro. A diretoria do clube mineiro já planeja uma excelente premiação para jogadores e funcionários em caso de conquista, com valores que podem chegar a R$ 60 milhões.

Aliás, o título garante US$ 23 milhões (R$ 132 milhões) ao campeão. Desse montante, cerca de R$ 72 milhões permanecerão no clube, que planeja utilizar parte do valor para quitar dívidas. O restante será destinado aos atletas, comissão técnica e funcionários.

LEIA MAIS: Ronaldo vê Cruzeiro e Botafogo como favoritos na Sul-Americana e Libertadores

Todavia, com a vaga na final, o Atlético já assegurou pelo menos os US$ 7 milhões (R$ 39,6 milhões) reservados ao vice-campeão. Somando as premiações obtidas nas fases anteriores, o clube arrecadou R$ 96 milhões até agora. Confira a divisão das premiações ao longo do torneio:

Premiação da Libertadores 2024

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16,98 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,98 milhão) por vitória.

Oitavas: US$ 1,25 milhão (R$ 7,075 milhões).

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,622 milhões).

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões).

Vice: US$ 7 milhões (R$ 39,6 milhões).

Campeão: US$ 23 milhões (R$ 132 milhões).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.