Corinthians pode ter dois desfalques para duelo contra o Vasco

O Corinthians realizou nesta sexta-feira (22) sua penúltima atividade antes do duelo contra o Vasco da Gama, no próximo sábado, às 16h, na Neo Química Arena. Para o confronto, o Timão deve ter duas baixas.

Uma delas é o atacante Yuri Alberto, que deixou o gramado no intervalo do jogo contra o Cruzeiro e foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O outro desfalque é o zagueiro Félix Torres, que estava com a seleção equatoriana e voltou com uma lesão no músculo anterior da coxa direita.

No treino desta sexta, Ramon Díaz separou o elenco do Corinthians em dois grupos. Primeiro, a equipe toda realizou uma sessão de ativamento na academia e treinou passes no gramado. Depois, aqueles que jogaram mais de 45 minutos contra o Cruzeiro realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava.

