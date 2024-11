Santos renova com Gabriel Brazão até 2028

O Santos renovou o contrato do goleiro Gabriel Brazão até 2028. A prorrogação é uma resposta às sondagens que o jogador recebeu no final da temporada. O vínculo anterior terminava em dezembro de 2026.

O goleiro foi um dos destaques do Peixe na Série B e entrou no radar de algumas equipes. Uma delas foi o Torino, da Itália. Além disso, o arqueiro santista despertou interesse no Eagle Football Holdings, do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo. O Crystal Palace, que pertence ao grupo, seria o time envolvido.

Brazão chegou ao Santos no começo do ano para ser o reserva imediato de João Paulo, que se lesionou no começo da Série B. Com isso, o goleiro, revelado pelo Cruzeiro, assumiu a titularidade e foi um dos pilares para o acesso e título do Peixe.

