Cano evita a derrota do Fluminense para o Fortaleza no Maracanã

Em jogo emocionante, com os times precisando do resultado e buscando os gols, Fluminense e Fortaleza empataram em 2 a 2. O jogo desta sexta-feira, 22/11, no Maracanã, fechou a 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, querendo se afastar do Z4, teve mais posse de bola (74%), mas finalizou menos do que o Fortaleza, 12 a 10. Em casa, o Flu saiu na frente, com Lima. Mas o Fortaleza virou ainda no primeiro tempo, gols de Moisés e Marinho. Mas, na etapa final, Cano deixou tudo igual.

O empate foi ruim para os dois times. O Fluminense, com 38 pontos, ganhou uma posição e é o 15º. Mas apenas um ponto à frente dos dois primeiros do Z4, Criciúma (seu rival na próxima rodada) e Bragantino. O Fortaleza, por sua vez, vai aos 64 pontos. Segue em terceiro, mas cinco pontos atrás do líder Botafogo e três do vice-líder Palmeiras.

Fluminense na frente

O Fluminense, com a zona de rebaixamento pressionando e jogando em casa, começou mais efetivo no ataque. Com três zagueiros, Marinho como lateral-direito e Mancuso como lateral-esquerdo, ambos avançando pouco, o time se fechava bem, mas não conseguia encaixar ataques. Dessa forma, o Fluminense saiu na frente quando Keno, pela esquerda, venceu Zé Welison e Britez e cruzou para a conclusão de primeira de Lima.

Fortaleza vira ainda no primeiro tempo

A torcida do Fluminense comemorava, mas a alegria durou pouco. Aos 20 minutos, Martinelli perdeu a bola no meio de campo. Martínez avançou até a entrada da área e tocou para Lucero. Este, pela direita, cruzou para o gol de Miópsies, empatando a partida. Esse gol abalou o Fluminense e sua torcida, que passou a vaiar Martinelli a cada toque na bola do apoiador.

Com dificuldades para reagir, o Fluminense falhou novamente na defesa. Aos 42 minutos, Moisés encontrou Marinho, o veterano, numa rara subida ao ataque. Ele entrou na área, driblou Thiago Silva e finalizou colocado no canto direito de Fábio. Assim, o ex-jogador do Fluminense virava o jogo, deixando os torcedores tricolores frustrados.

Segundo tempo emocionante

O jogo na etapa final foi tenso e lá e cá. Os times tiveram oportunidades claras, mas falharam nos arremates. Na melhor para o Flu, Árias caiu pela direita e chutou em cima de João Ricardo. Para o Fortaleza, Marinho cobrou falta para defesa de Fábio, Hércules mandou uma por cima do travessão e Breno Lopes se enrolou na hora de finalizar quase na pequena área.

Aos 39, o Fluminense chegou ao empate. O lateral Samuel Xavier fez uma jogada excelente pela direita, saindo de dois marcadores, e cruzou para a área. Renato Augusto ajeitou e Cano concluiu para deixar tudo igual.

A reta final pegou fogo. Aos 45 minutos, o Fortaleza chegou a fazer um gol numa pixotada geral da defesa dos cariocas. Mas, por sorte, Breno Lopes estava impedido no início do lance. Cano quase marcou para o Flu; Lucero obrigou Fábio a fazer grande defesa. Contudo, o jogo ficou no 2 a 2. Mas com o Fortaleza reclamando de um pênalti de Thiago Silva em Breno Lopes que o árbitro considerou lance normal.

FLUMINENSE 2X2 FORTALEZA

Brasileirão-2024 – 34ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 22/11/2024

Público presente: 37.969

Renda: R$ 1.240.052,50

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (John Kennedy, 40’/2ºT); Martinelli (Bernal, 40’/2ºT), Lima (Serna, 12’/2ºT), Paulo Henrique Ganso; Keno (Renato Augusto, 19’/2ºT), Arias e Kauã Elias (Cano, 12’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

FORTALEZA: João Ricardo; Emanuel Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso (Bruno Pacheco, 35’/2ºT); Pochettino, Hércules (Lucas Sasha, 35’/2ºT), Emmanuel Martínez (Pochettino, 26’/2ºT); Marinho (Pikachu, 26’/2ºT), Lucero e Moisés (Breno Lopes, 22’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gols: Lima, 11’/1ºT (1-0); Moisés, 19/2ºT (1-1); Marinho, 43’/1ºT (1-2); Cano, 40’/2ºT (2-2)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões amarelos: Cano (FLU); Mancuso, Pochettino (FOR)

