Já rebaixado, Ituano perde em casa para Amazonas em sua despedida da Série B

O já rebaixado Ituano amargou mais uma derrota, desta vez em sua despedida da Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, perdeu por 1 a 0 para o Amazonas na noite desta sexta-feira (22), pela 38ª rodada. Rodrigo Vasconcelos (contra) foi o único a balançar a rede no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Em duelo de poucas chances claras, o gol saiu aos 17 minutos da primeira etapa em uma falha feia do volante do time paulista, que dominou a bola após lançamento errado do Amazonas e recuou para o goleiro Wesley Borges. Entretanto, o passe não saiu corretamente e a bola só parou no fundo da rede. O Galo de Itu ainda ficou com um jogador a menos oas 36 mniutos, quando o atacante Salatiel, após receber cartão amarelo, xingou a árbitra da partida e levou vermelho direto.

Com o resultado, o Ituano encerrou sua participação na Segunda Divisão com apenas 37 pontos, em 18º lugar. Já o Amazonas chegou aos 52 somados, na 11ª colocação

Jogos da 38ª rodada da Série B

Sexta-feira (22)

Coritiba 1×3 Botafogo-SP

Avaí 2×1 Ponte Preta

Ituano 0x1 Amazonas

Domingo (24)

CRB x Operário-PR – 18h30

Paysandu x Vila Nova-GO – 18h30

Goiás x Novorizontino – 18h30

Guarani x Ceará – 18h30

Mirassol x Chapecoense – 18h30

América-MG x Brusque – 18h30

Sport x Santos – 18h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.