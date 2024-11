Líder do Campeonato Brasileiro, com 69 pontos, dois à frente do segundo colocado Palmeiras, o Botafogo reencontra a torcida, neste sábado (23), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 35 da competição enfrerntando o Vitória. O time baiano tem 41 pontos e vem em alta na competição. A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida a partir das 18h. A cobertira conta com Christopher Henrique na narração.