Com salário milionário, Haaland pode ser preso por causa de 400 reais

Sua orO atacante Erling Haaland corre risco de ser preso por causa de 65 euros – o equivalente a quase R$ 400. A informação do jornal suíço Blick chega a espantar, tendo em vista o salário astronômico do craque norueguês, que é de R$ 14,3 milhões mensais e está para ter um generoso aumento. Afinal, Haaland ganha quase 20 milhões de euros por ano no clube britânico, onde é um dos destaques do time.

Segundo o Blick, Haaland está com ficha na polícia da Suíça pela falta de pagamento de uma multa de trânsito. A anotação foi no cantão de Vaud, localidade de 800 mil habitantes no oeste do país, onde mora o pai do jogador.

A multa data de outubro de 2023. Ou seja, já faz cerca de 1 ano que Haaland deveria ter feito o pagamento. E até agora nada. Por isso, a lei suíça prevê detenção de um dia caso o jogador retorne ao país.

Gigante, Haaland acumula títulos

Nascido em 21 de julho de 2000, em Leeds, no Reino Unido, Haaland é um dos melhores jogadores da atualidade. Com seu 1,95 metro, é gigante não apenas no tamanho, mas na performance no gramados.

Haaland se formou no Bryne, na Noruega, onde ingressou em 2015. Depois, passou pelo Molde, também norueguês, antes de seguir para RB Salzburg, na Áustria; Dortmund, na Alemanha, e finalmente o Manchester City, onde joga desde julho de 2022.

Com seu talento, sempre esteve nas seleções de diversas categorias da Noruega. Desde 2019, defende as cores de seu país na seleção principal.

No domingo 17/11, sob o comando de Haaland, a Noruega goleou o Cazaquistão por 5 a 0, em jogo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga B da Liga das Nações. Haaland brilhou ao marcar três gols.

Pelo City, o craque já conquistou a Premier League (Campeonato Inglês) de 2022/23 e 2023/24; a Copa da Inglaterra de 2022/23; a Liga dos Campeões de 2022/23; a Supercopa da Uefa de 2023; e a Supercopa da Inglaterra de 2024.

