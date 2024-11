Flamengo vence Vasco e é campeão carioca sub-17

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0 e conquistou o Carioca sub-17 na manhã deste sábado (23), na Gávea. Os gols foram marcados por Joshua e Christian, um em cada tempo. Presidente do Fla, Rodolfo Landim acompanhou a partida e distribuiu as medalhas para os atletas do Rubro-Negro.

Como a partida de ida terminou em 1 a 1, o Rubro-Negro fez mais do que o necessário para sagrar-se campeão. Afinal, precisava de apenas de uma vitória por um gol de diferença para levantar a taça. Este foi o segundo título do Flamengo sobre o Vasco na categoria neste ano. Afinal, o Fla já havia vencido a Copa Rio, na despedida de Filipe Luís antes de ir para o Sub-20. Tal conquista, porém, foi alcançada nos pênaltis.

Joshua, atacante nascido em 2007, foi o grande destaque da partida. Primeiro, abriu o placar em cobrança de falta. Já no segundo tempo, o jovem que já tem uma multa rescisória na casa dos R$ 250 milhões, cobrou escanteio para o meia Christian dar números finais, de cabeça.

O Flamengo, comandado pelo treinador Daniel Franklin, foi amplamente superior na partida. Inclusive, Christian colocou uma bola na trave antes do Fla abrir o placar na Gávea.

